Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Riccardo Guarnieri: “Se ti dovessi fidanzare, saresti un cornuto”

"Pensavo che fossi cambiato, ma sei un uomo complicato. Nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto", dice Tina adirata contro Riccardo.

Nel salotto che da anni anima il pomeriggio di Canale 5, appassionando i telespettatori più sentimentali, non mancano polemiche e colpi di scena. Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne al fianco dell’amico ed ex ballerino Gianni Sperti, è diventata famosa per il suo carattere diretto e spesso agguerrito, ma anche per la sua simpatia davvero travolgente.

Non solo i litigi quotidiani con Gemma: Tina è solita finire al centro delle discussioni che animano il salotto di Maria De Filippi. L’ultimo battibecco è con Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Riccardo Guarnieri

Lo screzio con Gianni, la discussione con Lucia e naturalmente l’astio con Gemma, ma non solo. Tina si è scagliata contro Riccardo, che dopo la frequentazione con Gloria ha deciso di concedersi una colazione con Maria Grazia.

“Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato. Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto. Sei un uomo destinato a essere tradito da una donna, perché sei troppo complicato e hai un carattere litigioso“, è lo sfogo di Tina.

“Non è vero, è una descrizione che non mi appartiene. Non credo di essere cornuto perché credo di essere un grande amatore“, si è difeso il cavaliere di Uomini e Donne. “Guarda che non esiste solo quello. Ricordati che l’attrazione mentale è più forte di quella fisica, perché ricordati che uno stallone lo trovi ovunque, ma un uomo intelligente è raro trovarlo“, ha aggiunto Tina.