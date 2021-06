Uomini e Donne: Tina Cipollari pronta a lasciare il programma? Il rumor sull’opinionista

Le voci su un possibile abbandono di Tina Cipollari a Uomini e Donne si fanno sempre più insistenti: le ultime indiscrezioni sull'opinionista

Senza dubbio uno dei volti storici di Uomini e Donne, Tina Cipollari rappresenta una delle colonne portanti del dating show mariano. Dal programma di Canale 5 si era assentata solo tra il 2004 e il 2008, quando al suo posto era presente Karina Cascella.

Ora tuttavia, secondo quanto emerso di recente, la bombastica vamp potrebbe decidere di lasciare nuovamente la corte Maria De Filippi.

Tina Cipollari: addio a Uomini e Donne?

Secondo un noto settimanale, infatti, la bionda opinionista sarebbe pronta a trasferirsi in Toscana, dicendo così addio alla trasmissione che le ha dato tanto risalto mediatico. Deciderà di saltare qualche puntata oppure di farne alcune in collegamento dal capoluogo toscano? Difficile sapere quale sarà la scelta di Tina, che arrivò a Uomini e Donne lei stessa come corteggiatrice e poi come tronista circa un ventina di anni fa.

“Maria De Filippi ebbe l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione. Poi altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate”. Così ha commentato Tina Cipollari, precisando di dover molto alla conduttrice pavese, alla quale la lega una profonda stima reciproca.

“Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia”, ha rimarcato ancora la 55enne viterbese, che oggi è tornata felicemente tra le braccia del suo Vincenzo Ferrara.