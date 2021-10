Uomini e Donne: Tina Cipollari smascherata da Giacomo Urtis in fatto di ritocchi estetici

Il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis ha parlato di presunti nuovi ritocchini estetici fatti da Tina Cipollari: le parole e i consigli dell'ex gieffino

Anche l’esuberante Tina Cipollari ha ceduto ai ritocchi estetici, come confermato dal noto chirurgo estetico Giacomo Urtis. In una recente intervista al settimanale Nuovo, l’ex gieffino ha infatti sollevato il dubbio che la Vamp si sia fatta dare qualche nuovo aiutino agli zigomi e alle palpebre, che parrebbero “alleggerite”.

Sottolineato i cambiamenti fisici di Tina Cipollari nel corso degli anni, il medico dei Vip le ha anche elargito qualche consiglio “gratuito”. Secondo lui, infatti, la popolare opinionista di Uomini e Donne dovrebbe intervenire sul doppio mento, nonché effettuare un “mini lifting del terzo inferiore”. Scherzando sul fatto che la dama non abbia il fisico di Belen Rodriguez, Giacomo ha infine precisato come Tina debba mantenere la sua attuale conformazione fisica, incarnando sostanzialmente la telespettatrice media over 50.

Tina Cipollari si è rifatta solo le labbra?

Dal canto suo, Tina Cipollari ha replicato affermando di essersi rifatta solo le labbra. Respingendo già qualche tempo fa ogni insinuazione su altri interventi estetici, la Vamp aveva risposto anche a un servizio di “Striscia la Notizia”, sottolineando di non essersi rifatta, ma di essere solo ingrassata. Con 30 chili in meno, infatti, il suo viso era meno florido e più allungato, mentre dal suo punto di vista naso, zigomi e occhi sono sempre gli stessi.

Nel mentre, messa da parte la love story con Vincenzo Ferrara, pare che il cuore dell’opinionista del dating show mariano stia già battendo per un altro uomo. L’annuncio è giunto proprio nelle scorse ore durante il programma di Canale 5, nel pieno di una lite con Gemma Galgani.