Uomini e Donne, Tina torna in collegamento da casa: svelato il motivo dell’assenza

Tina Cipollari è apparsa nell'ultima puntata di Uomini e Donne per spiegare il motivo per cui non è in studio.

Tina Cipollari in queste settimane ha fatto preoccupare i telespettatori. L’opinionista di Uomini e Donne infatti era improvvisamente scomparsa dal programma. Né Maria De Filippi né nessun altro aveva dato spiegazioni in merito alla strana assenza. Per questa ragione qualcuno aveva temuto che potesse avere qualche problema di salute, come la positività al Covid-19.

Per fortuna non è così. A rivelarlo è stata la diretta interessata.

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne

La notizia che tutti aspettavano è arrivata nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 15 aprile. Tina Cipollari è infatti apparsa in collegamento da casa. Si è collegata tramite Skype e come da tradizione ha commentato con ironia gli accadimenti del trono over, con un particolare occhio di riguardo nei confronti delle frequentazioni in cui è coinvolta Gemma Galgani.

Il motivo dell’assenza

Tina Cipollari, nel corso della puntata, ha anche spiegato il motivo per cui per alcune puntate rimarrà lontana dagli studi di Mediaset. L’opinionista di Uomini e Donne sta infatti traslocando. Lascerà definitivamente la sua casa a Roma e andrà a vivere a Torino. “Per fare delle indagini su Gemma”, ha scherzato.

I telespettatori possono ad ogni modo tirare un sospiro di sollievo. Tina sta bene e terminato il trasferimento tornerà regolarmente a commentare da vicino le vicissitudini dei protagonisti di Uomini e Donne.