Uomini e Donne, torna Federica Aversano: non sarà una tronista

Federica Aversano è pronta a tornare a Uomini e Donne. La notizia è stata lanciata dal sito MondoTv24, secondo cui l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si starebbe preparando per il grande ritorno come protagonista del dating show di Maria De Filippi. A sorpresa, la giovane non sarebbe stata scelta per il trono, ma a quanto pare dovrebbe entrare a far parte del parterre del trono over. Una notizia che è piaciuta ai fan, convinti che la sua presenza porterà scompiglio tra i cavalieri.

Federica è stata una delle corteggiatrici più amate della scorsa edizione. Matteo Ranieri, con cui aveva creato un forte legame, alla fine ha scelto Valeria Cardone, ma Federica è rimasta nel cuore del pubblico. Nata a Napoli nel 1993, vive a caserta con il figlio Luciano. La relazione con il padre di suo figlio si è interrotta da tempo ma sono rimasti in buoni rapporti.

I cavalieri interessati a Federica

Federica Aversano, nella sua breve permanenza a Uomini e Donne, ha lasciato il segno, sia nel pubblico che in alcuni cavalieri del parterre maschile.

A manifestare il loro interesse per la ragazza sono stati, in particolare, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri, entrambi ex fidanzati di Ida Platano. L’arrivo della ragazza nel parterre potrebbe davvero scatenare la rivalità tra le due donne. Per il momento, la produzione non ha ancora confermato la notizia e neanche la diretta interessata ha commentato questa anticipazione.