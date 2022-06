Uomini e Donne 2022/2023, trono Over e Classico: i volti riconfermati

Uomini e Donne 2022/2023, trono Over e Classico: tra volti riconfermati e personaggi in dubbio.

Mancano ancora alcuni mesi alla stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, ma si parla già di volti riconfermati. Il trono Over vedrà diverse certezze e anche per il Classico sembrano esserci già alcuni personaggi noti in lizza.

Uomini e Donne 2022/2023: trono Over e Classico

Uomini e Donne è finito da qualche settimana, ma si parla già della stagione 2022/2023. Maria De Filippi tornerà in televisione a settembre con la formazione che vediamo in onda da un po’, ovvero trono Over e Classico insieme. Stando ad alcune indiscrezioni del web, sono diversi i volti riconfermati anche per la prossima edizione. Si parte da due presenze ormai fisse, ovvero le dame Gemma Galgani e Ida Platano.

Le amiche, salva cambiamenti dell’ultimo minuto, continueranno a far parte del parterre.

Trono Over: tra riconferme e presenze dubbie

Confermati a Uomini e Donne anche Pinuccia e Alessandro, che nel corso della prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero finalmente innamorarsi. Su Riccardo Guarnieri, invece, ci sono pareri discordanti: qualcuno sostiene che il cavaliere bresciano abbandonerà il parterre, mentre altri dichiarano che tornerà ad animare le puntate di U&D.

Molto probabilmente, l’ex fidanzato di Ida Platano farà parte del programma mariano. In dubbio, invece, ci sono Biagio Di Maro, Fabio Nova e Catia Franchi. Il trono Over, infine, vede confermato anche Armando Incarnato.

Trono Classico 2022/2023: prime indiscrezioni

Per quel che riguarda il trono Classico, sembra che nella stagione 2022/2023 Maria De Filippi abbia pensato di schierare alcuni volti noti. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che alcuni ex corteggiatori ed ex corteggiatrici siano pronti a sedersi sul trono.

In lizza ci sarebbero Federica Aversano, Lilli Pugliese e Andrea Dalla Cioppa. Se i tre dovessero davvero essere confermati, Uomini e Donne avrebbe già pronti i primi tre tronisti con cui aprire la stagione. Infine, riconfermati anche gli opinionisti, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti.