Uomini e donne, un cavaliere over viene rifiutato dalla sua dama: ecco chi è

Brutto colpo per un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che è stato rifiutato da una dama. Cosa è successo.

Per uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne è stato un brutto colpo. Biagio Di Maro ha ricevuto un “due di picche” da Giuliana. La donna ha infatti dichiarato di non voler andare ulteriormente avanti con il cavaliere rifiutando quindi di volerlo ancora conoscere.

La sua motivazione, alla quale sono seguite diverse reazioni da parte degli opinionisti, è stata tuttavia molto chiara, non lasciando dunque alcun dubbio.

Uomini e donne, un cavaliere over è stato rifiutato: perché

Giuliana nel raccontare cosa l’ha spinta a fare questa scelta ha sottolineato come con lui si fosse trovata bene, ma che per Biagio tuttavia non provasse nulla: “Io ho cercato di lasciarmi andare. Ma Biagio, per me, tu sei un po’ troppo audace, un po’ spinto.

Ci sono state delle coccole, dei baci, ma io non ho provato niente, mi spiace”.

Qual è stata la reazione di Biagio

Nel frattempo il cavaliere del trono over ha commentanto la decisione della dama con un velo di amarezza. “Pazienza, ti voglio solo abbracciare, ti va?”, ha chiesto a Giuliana. Ha poi ammesso di provare molto per la dama. Ci si chiede a questo punto in che modo proseguirà il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi.