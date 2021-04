Un ex volto di Uomini e Donne ha rapinato una donna nel centro storico di Sanremo.

L’ex volto di Uomini e Donne, Patrizio Faggioli, sarebbe stato arrestato a Sanremo per aver derubato una donna in pieno centro storico.

Uomini e Donne: ex volte dello show arrestato

Il 57enne Patrizio Faggioli, ex volto del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, è stato arrestato per scippo a Sanremo.

L’uomo avrebbe tentato di rubare una borsa a una donna mentre si trovava nel centro storico di Sanremo. A quanto pare l’ex volto del programma tv avrebbe pedinato la donna fino ad una banca dove lei avrebbe prelevato 1500 euro. Le urla della donna avrebbero allertato i passanti, che ben presto avrebbero allertato le forze dell’ordine. Una volta scattata la denuncia da parte della signora rapinata, le forze dell’ordine avrebbero impiegato diverso tempo prima di rintracciare Faggioli, che è stato condotto in carcere (dove probabilmente sarà costretto a trascorrere alcuni mesi).

Uomini e Donne: chi è Patrizio Faggioli

Patrizio Faggioli ha preso parte al dating show di Maria De Filippi nel 2014, dove aveva fatto la conoscenza della dama Soraya. La storia tra i due naufragò ben presto in un nulla di fatto, e Patrizio Faggioli è decisamente sparito dalla tv. Non sono molte le notizie sull’ex cavaliere del programma che è stato nello studio di Maria De Filippi solo per poche settimane.

Come lui anche altri ex volti del dating show hanno avuto problemi con la legge.

Uomini e Donne: gli altri casi simili

Non è la prima volta che un’ex volto dello show finisce nei guai con la legge: in passato anche Alessio Lo Passo, ex tronsita di Uomini e Donne (a cui aveva preso parte nel 2010) era finito in cella per tentata estorsione. Caso leggermente diverso ma che suscitò grande clamore è stato quello riguardante Sara Affi Fella: dopo la sua partecipazione al dating show è emerso che la ragazza fosse in realtà fidanzata al momento del suo ingresso al programma. Quando la vicenda è emersa e lei è stata costretta ad ammettere molti sponsor le hanno detto addio e tantissimi fan hanno abbandonato i suoi canali social. La ragazza è stata costretta a scusarsi pubblicamente per quanto accaduto.