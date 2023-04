Uomini e Donne: un nuovo amore per Gemma Galgani dopo Silvio

Secondo i rumor in circolazione ci sarebbe un nuovo amore in vista per Gemma Galgani dopo la fine della discussa e fallimentare liaison con Silvio.

Gemma Galgani: il nuovo amore dopo Silvio

Non avrebbe perso tempo Gemma Galgani e, dopo il fallimento vissuto con Silvio (che ha deciso di lasciare il programma), la dama torinese avrebbe lasciato il suo numero di telefono a un nuovo cavaliere del parterre di Uomini e Donne, Claudio. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti sono impazienti di saperne di più sulla vicenda.

Tra Gemma e Silvio le cose non sono funzionate nonostante l’evidente interesse del cavaliere nei confronti della dama. Gemma ha infatti più volte manifestato il desiderio che lui fosse più romantico, mentre lui sembrava interessato soprattutto ad avere quanto prima un contatto fisico con la storica dama del programma. La storia tra i due è dunque naufragata ancor prima di nascere ed è valsa non poche critiche nei confronti di Gemma da parte di Tina Cipollari. In tanti si chiedono se la dama torinese riuscirà finalmente a trovare l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi e se il nuovo cavaliere giunto al parterre possa rivelarsi l’uomo giusto per lei.