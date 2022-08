Uomini e Donne, una coppia si sposa e coinvolge Gemma Galgani: di chi si tratta?

Una coppia del trono Over di Uomini e Donne ha annunciato il matrimonio. La data è stata fissata ed è stata coinvolta anche Gemma Galgani. Chi sono i futuri sposini? Che ruolo avrà la dama torinese?

Uomini e Donne: coppia del trono Over si sposa

Fiori d’arancio in vista per una coppia del trono Over di Uomini e Donne. A giurarsi amore eterno saranno Biagio Buonuomo e Caterina Corradino, che avevano già annunciato l’intenzione di diventare marito i moglie. La lieta novella è stata resa pubblica dal canale social ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Biagio Buonuomo e Caterina Corradino si sposano

Biagio e Caterina si sposeranno il prossimo 5 settembre, alle ore 17:30 in provincia di Chieti.

La coppia, nel video diffuso dal profilo di Uomini e donne, ha annunciato:

“Sorpresina per voi: finalmente ci sposiamo. Quando l’amore arriva, seguitelo, come abbiamo fatto noi”.

Buonumo e Corradino hanno partecipato al programma di Maria De Filippi per una manciata di puntate. La scintilla tra loro è esplosa quasi subito e non ci hanno pensato un attimo a lasciare il salotto di Canale 5 mano nella mano.

Il ruolo di Gemma Galgani

Le sorprese non sono finite qui. Biagio e Caterina hanno deciso che a sposarli sarà Gemma Galgani. In merito alla dama torinese, la Corradino aveva dichiarato: