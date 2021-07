Uomini e Donne: un’ex corteggiatrice si appella a Milly Carlucci per partecipare a Ballando

Dopo Uomini e Donne, un popolare volto dei social si candida a partecipare a Ballando con le Stelle: l'appello diretto a Milly Carlucci sarà ascoltato?

Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le Stelle sono nel pieno dei lavori per costruire il cast della prossima edizione del fortunato show di Rai Uno. Mentre si trovano a contattare i Vip che potrebbero prender parte alla nuova stagione, sembrano quasi confermati sia Morgan sia Federico Fashion Style, così come pure Bianca Guaccero.

Ballando con le Stelle: la proposta dell’ex corteggiatrice

Nelle ultime ore è peraltro emerso un chiacchiericcio intorno a una nota influencer nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Pare infatti che la dama abbia fatto un appello alla conduttrice Rai per candidarsi come possibile concorrente di Ballando. Stiamo parlando niente meno che di Beatrice Valli, che pare aver chiesto esplicitamente alla Carlucci di prenderla nella sua trasmissione.

Con un appello diretto, Beatrice ha difatti ammesso che le piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. “Trovo che Milly Carlucci sia una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello”, ha ribadito ancora la 26enne bolognese. Milly ascolterà l’appello dell’ex protagonista del dating show mariano?

Nel mentre, pochi giorni fa, la popolare blogger è tornata alla ribalta della cronaca rosa per via di una sua precisa presa di posizione. Già mamma di tre bambini nonostante la giovane età, Beatrice Valli si è fatta portavoce della filosofia body positive, giudicando diseducativa la prova costume.