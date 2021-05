Uomini e Donne: Valentina Autiero conferma il litigio censurato fra Armando e Riccardo

Valentina Autiero ha confermato la lite censurata tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: le parole della dama

Pochi giorni fa, i telespettatori di Uomini e Donne avevano potuto vedere una parte della lite tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tuttavia la gran parte della discussione tra i due cavalieri era poi stata censurata dagli autori, generando un po’ di malcontento nei fan del programma.

Molti non hanno infatti soddisfatto la curiosità di poter vedere la scena nella sua interezza. Tuttavia oggi, a confermare quanto avvenuto, è intervenuta la ex dama Valentina Autiero.

Leggo che la lite fra Riccardo e Armando è stata tagliata. Perché quella fra #Armando e #Nicola no? #uominiedonne — iaia (@ortensi74079485) May 20, 2021

Maria comunque non è che ti ho perdonata per aver tagliato la lite Riccardo-Armando, ma diciamo che ho apprezzato che questa Armando-Nicola l’hai lasciata #uominiedonne — Opinionista del Web (@iOpinionistaWeb) May 20, 2021

Valentina racconta la lite fra i due cavalieri

La donna ha dunque ammesso di essere rimasta stupita dal fatto che il litigio non sia stato interamente mandato in onda. Valentina Autiero è venuta a sapere alcune cose da Roberta Di Padua, come da lei stessa rivelato: “Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto. Me l’ha raccontato Roberta. Mi ha riferito che si sono avvicinati, ma l’hanno tagliata integralmente.

Non so cos’abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta, mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando sul fatto che Riccardo non funzionasse“.