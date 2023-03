Uomini e donne, Veronica Ursida contro Gianni Sperti: cosa ha detto

Il ritorno di Aurora e Veronica Ursida a UeD ha scatenato già le prime polemiche e in queste ore la Ursida ha replicato via social.

Gianni Sperti contro Veronica e Aurora

A Uomini e Donne Gianni Sperti ha accusato Veronica Ursida e Aurora di aver parlato male del dating show dopo averlo lasciato. Veronica ha presto smentito la questione e in queste ore, attraverso i social, ha scagliato una frecciatina contro i suoi haters e ha scritto: “Fatevi una vita! Mamma mia! Siete pesanti! E voi che mi seguite sapete che mai ho parlato male del programma, anzi! Ma di certo di G. A. R. non ho stima e non mi piacciono come persone! Basta. PS: ma quanto vi manco! Ossessionati. Kiss”.

Le iniziali G.A.R starebbero per Gianni, Armando e Riccardo, e in effetti con tutti e tre l’ex dama avrebbe avuto accese discussioni proprio all’interno del trono over. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Gianni Sperti tornerà a parlare della questione durante le prossime puntate del dating show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e a quanto pare Veronica e Aurora sono state riammesse all’interno del programma nonostante le numerose polemiche da parte dei fan.