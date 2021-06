Uomini e Donne, Veronica Ursida e Stefano Torrese avvistati insieme: i dettagli

Veronica Ursida e Stefano Torrese, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati avvistati insieme durante una cena a Roma.

Veronica Ursida e Stefano Torrese, due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, sono stati avvistati insieme per una cena a Roma. Un dettaglio di questo loro incontro non è passato inosservato.

Uomini e Donne, Veronica e Stefano avvistati insieme

Veronica Ursida e Stefano Torrese, due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, che in passato hanno fatto molto discutere, sono stati avvistati insieme a Roma. Le loro esperienze nella trasmissione di Maria De Filippi non hanno avuto un lieto fine e a distanza di tempo hanno deciso di cenare insieme. Questo è ciò che ha riportato Isa e Chia nelle ultime ore, con tanto di foto che confermano l’indiscrezione.

Ovviamente nessuno può sapere se i due si sono incontrati in amicizia o se è iniziata una frequentazione. L’ex dama, sui social network, aveva dichiarato che non aveva nessuna relazione in corso.

Uomini e Donne, l’incontro tra Veronica e Stefano

L’incontro tra Veronica Ursida e Stefano Torrese, avvenuto a Roma, potrebbe rappresentare una semplice amicizia. Stefano è l’ex fidanzato di Pamela Barretta ed entrambi hanno fatto molto discutere all’interno del programma televisivo.

La Ursida è famosa per i suoi scontri particolarmente accesi con Armando Incarnato, con cui aveva avuto una frequentazione finita male. Veronica era uscita dalla trasmissione con Giovanni Longobardi, ma la loro relazione dopo qualche mese è finita. La Ursida è tornata nello studio di Uomini e Donne solo per una puntata, ma nei giorni scorsi si è anche scontrata via social con Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Stefano Torrese aveva avuto una storia con Pamela Barretta, che poi è finita molto male. Ora lui e Veronica sono stati avvistati insieme, ma nessuno ha spiegato di che tipo di incontro si è trattato.

Uomini e Donne, il dettaglio che hanno notato i fan

Tra Veronica e Stefano potrebbe esserci una semplice amicizia e nulla di più, ma i fan, che sono sempre molto attenti, hanno notato un dettaglio che è sembrato un po’ strano a tutti. La Ursida e Torrese non si seguono sui social network. Nell’immaginario comune due persone che hanno un rapporto di amicizia, o anche una frequentazione, si seguono sui social. Loro no. Per quale motivo? Nessuno dei due ha commentato questo avvistamento, ma presto potrebbero arrivare aggiornamenti dai diretti interessati.