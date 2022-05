Uomini e Donne: volano stracci tra Alessandro e Armando

Tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato non corre buon sangue e i due se ne sono detti di tutti i colori.

Armando Incarnato contro Alessandro Vicinanza

Tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza non vi è alcuna simpatia e infatti i due se ne sono detti di tutti i colori sulle pagine del magazine di Uomini e Donne.

Il primo in particolare ha accusato il secondo di essere una sorta di suo “clone” che farebbe qualsiasi cosa per opportunismo e senza curarsi del prossimo. Dal canto suo Alessandro ha invece replicato:

“Forse, in qualche modo, subisce la mia presenza perché può temere che io gli ‘sottragga’ qualche donna interessata a lui. Però non mi sono mai avvicinato a una donna screditando qualcun altro, cosa che a mio parere Armando fa di tanto in tanto e che mi dà fastidio”.

Armando ha rincarato la dose tuonando: “In tutto ciò che ho fatto, a volte anche sbagliando, nelle mie storie e nelle mie frequentazioni ci sono sempre stati passione, cuore e anima e non credo che per lui sia stato lo stesso”. I due troveranno il modo di andare d’accordo prima o poi? A quanto pare, in primis, a far scattare l’antipatia tra i due sarebbe stato il loro reciproco sentimento d’affetto verso Ida Platano che, al momento, sembra essere di nuovo presa dal suo ex, Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno insieme?

A Uomini e Donne Ida Platano si è recentemente riavvicinata al suo ex, Riccardo Guarnieri, e in molti hanno accusato i due di stare solo cercando di ottenere visibilità. La vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro? Al momento Riccardo avrebbe invitato Ida a uscire con lui, e lei avrebbe acconsentito.