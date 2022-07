Uomo accoltellato dal fratello prima del matrimonio: non l’aveva invitato

Un uomo è stato accoltellato dal fratello maggiore poche ore prima del matrimonio: al centro della lite il mancato invito alle nozze.

Avrebbe dovuto sposarsi e invece si è ritrovato in ospedale a causa di una ferita provocata, con ogni probabilità, dal fratello maggiore: è quanto successo ad un uomo di 34 anni di Corato, in provincia di Bari, che è stato accoltellato sotto casa dal familiare per un mancato invito al matrimonio.

Uomo accoltellato dal fratello prima del matrimonio

I fatti si sono verificati nella notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio 2022. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è finito in ospedale dopo aver ricevuto una coltellata a poche ore dalla celebrazione delle sue nozze. A sferrarla sarebbe stato il fratello di 45 anni, ora irreperibile, irato per non essere stato invitato al grande evento.

Da tempo i due non erano in buoni rapporti a causa di continui e vecchi litigi iniziati anni fa e da un po’, a quanto pare, non si rivolevano nemmeno più la parola.

Il mancato invito al matrimonio avrebbe quindi spinto l’uomo a scontrarsi per l’ennesima volta con il congiunto fino a farlo finire in ospedale. Sottoposto ad un intervento chirurgico, quest’ultimo è ancora ricoverato al Policlinico di Bari ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Corato e della compagnia di Molfetta coordinati dalla Procura di Trani. Quanto ricostruito finora è frutto del racconto del giovane ferito e di altre persone che avrebbero assistito all’aggressione.

Oltre allo sposo sarebbe infatti rimasta coinvolta anche un’altra persona, poi portata in ospedale a Bari.