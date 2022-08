Uomo ai domiciliari chiede di tornare in carcere perché non sopporta più la moglie

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano "accontenta" un uomo ai domiciliari che chiedeva di tornare in carcere perché non sopporta più la moglie

Arriva dalla provincia di Monza la vicenda a metà fra triste e surreale di un uomo ai domiciliari che chiede di tornare in carcere perché non sopporta più la moglie: secondo i media il clima in casa si sarebbe fatto insostenibile e il detenuto ha chiesto l’applicazione della misura massima a mo’ di “sollievo” per lui e per la famiglia stessa che include una bambina piccola.

Non sopporta la moglie e vuole tornare in carcere

Il protagonista della vicenda, un 41enne di Seregno, è detenuto per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, tutta roba che non lo ha fatto desistere dal proposito di evitare una “pena” che lui ritiene immeritata: “Basta, per favore, fatemi tornare in carcere. Non sopporto più mia moglie”. Insomma, il dato è che dopo cinque mesi di convivenza coatta con la consorte per quel debito con la giustizia l’uomo si sente più in carcere a casa sua che in carcere-carcere.

Liti furiose davanti alle due figlie

Le liti furiose, anche incentivate dall’alcol, erano all’ordine del giorno e i carabinieri sono anche intervenuti per sedare l’ennesima rissa tra i due. Pare che il 41enne avesse anche minacciato di tagliarsi le vene se non si fosse messo rimedio alla faccenda. Purtroppo quella trafila di incomprensioni violente ha avuto anche una spettatrice vulnerabile, la figlia piccola della coppia di 6 anni e con lei la figlia della donna.

Per questi motivi il giudice del Tribunale di sorveglianza ha scelto di accogliere la richiesta dell’uomo.