Uomo armato assalta grattacielo a Manhattan, 4 morti

New York, 29 lug. (askanews) – A New York un uomo armato di un fucile d’assalto è entrato in un grattacielo di Manhattan sparando all’impazzata e uccidendo 4 persone prima di suicidarsi; una quinta è gravemente ferita. Fra le vittime un poliziotto, ucciso nell’atrio dell’edificio che si trova al 345 di Park Avenue, Midtown, e ospita fra gli altri le sedi della National Football League (NFL), del colosso finanziario Blackstone e della società di consulenza e revisione contabile KPMG.

L’assalitore aveva 27 anni ed era originario di Las Vegas.

“Ero in ufficio, mi stavo preparando per uscire e poi, letteralmente appena stavo per uscire, abbiamo sentito l’annuncio che non potevamo lasciare l’edificio – racconta un testimone che lavora nell’edificio accanto a quello della strage. “Tutti erano confusi e poi abbiamo capito che qualcuno è entrato con una mitragliatrice. È entrato in un edificio proprio accanto. Abbiamo visto la foto di lui che camminava nella stessa zona in cui io passo ogni giorno per andare a pranzo”.

Secondo quanto riferito dalla polizia l’assassino aveva problemi mentali. Partito dal Nevada ha vagato in macchina per vari Stati prima di arrivare a New York.