Uomo cade dallo scooter e muore a 37 anni: a settembre era in programma il suo matrimonio

Michele è morto a 37 anni: cade dallo scooter probabilmente a causa di un malore. Disposto comunque l’esame autoptico per stabilire la causa del decesso.

Un uomo di 37 anni è caduto dallo scooter e ha perso la vita all’età di 37 anni a Sessa Aurunca, paese in provincia di Caserta. La vicenda è ancora tutta da chiarire e le indagini sono in corso di accertamento.

Michele Passaretta era il dipendente di un complesso turistico di Baia Domizia.

Cade dallo scooter e muore a Sessa Aurunca

Michele è morto durante le prime ore di giovedì 12 agosto 2021 mentre stava rientrando dopo una giornata di lavoro. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti: l’uomo sarebbe morto probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. La notizia è stata riportata da Caserta News. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Baia Domizia alla frazione di Carano.

Cade dallo scooter e muore a Sessa Aurunca, indagini in corso

Tra qualche settimana si sarebbe dovuto sposare e dopo Ferragosto sarebbe andato in ferie per preparare al meglio la cerimonia tanto attesa dalla coppia. Nel frattempo il corpo è stato trasferito presso il reparto di Medicina legale dell’ospedale di Caserta: previsto un esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

Cade dallo scooter e muore a Sessa Aurunca, il messaggio di cordoglio e altri incidenti simili

Sulla zona del litorale la notizia è circolata con grande velocità. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti dell’uomo. “Tutto il gruppo Mama – si legge sulla bacheca Facebook del complesso turistico dove l’uomo lavorava – si stringe intorno alla famiglia di Michele, ragazzo d’oro e valido collaboratore. Per tutti noi è un momento doloroso e lo ricorderemo sempre con commozione e affetto“.

Incidente drammatico a Torino avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 22 luglio 2021. Un giovane di appena 22 anni è stato travolto da un furgone dopo essere precipitato a terra con il suo scooter.

Le dinamiche della vicenda sarebbero ancora poco chiare anche se, secondo quanto hanno raccontato da alcuni testimoni, la caduta del giovane dallo scooter sarebbe dovuta ad una perdita del controllo del veicolo. Un anziano cade dallo scooter nella piscina della sua villetta in costruzione e muore: la scoperta di quanto accaduto non è però arrivata subito, c’è voluto un po’ di tempo. Il fatto è successo a Nardò, località della provincia di Lecce. Il 68enne era sparito nel nulla ed è stato trovato senza vita soltanto alcuni giorni dopo.