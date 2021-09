Uomo di 42 anni trovato morto in strada a Roma: c’è l’ipotesi di un malore

Un uomo bengalese di 42 anni è stato trovato morto in strada a Roma. Tra le ipotesi c'è quella di un malore improvviso.

A Roma i carabinieri hanno avviato un’indagine che mira a comprendere le ragioni del decesso di un uomo di 42 anni trovato morto per strada. Stando a quanto è stato comunicato dalle forze dell’ordine, l’uomo, di origine bengalese, era riverso per terra vicino alla sua bicicletta in via Frassinoro, all’incrocio con via Castiglion de’ Pepoli, nella zona Vitinia.

La morte dell’uomo risalirebbe alla scorsa notte, con il suo corpo che sarebbe stato rinvenuto solo nelle prime ore di questa mattina, venerdì 3 settembre. Sul posto immediato l’intervento del personale medico e della polizia locale del Gruppo IX Eur che a sua volta ha ritenuto necessatrio l’intervento dei carabinieri.

Al suo arrivo il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 42enne, sulla cui morte, come detto, è stata avviata un’indagine. Stando ai primi accertamenti potrebbe essersi trattato di un malore improvviso, accorso mentre l’uomo era in bicicletta.

La vicenda ha generato anche delle problematiche al traffico locale con i rilievi che hanno richiesto la chiusura di via Lago Santo, dall’intersezione con via di Mezzocammino e via Frassinoro fino all’altezza di via Sarsina.