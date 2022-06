Un uomo di 51 anni ha sposato l'ex fidanzata del figlio con la quale ha una differenza d’età di 24 anni e che ha conosciuto quando lei aveva solo 11 anni.

Un uomo di 51 anni ha sposato l’ex fidanzata del figlio con la quale ha una differenza d’età di 24 anni e che ha conosciuto quando lei aveva appena 11 anni.

Uomo di 51 anni sposa l’ex fidanzata del figlio di 24 anni più giovane: l’aveva conosciuta a 11 anni

Sydney Dean, 27 anni, dell’Ohio, Stati Uniti, ha incontrato per la prima volta il camionista Paul, 51 anni, quando era una bambina di prima media. La giovane si era recata a casa del futuro marito per stare insieme al figlio di Paul, il suo fidanzatino dell’epoca.

Nel corso dell’adolescenza, la storia tra Sydney e il figlio del suo futuro marito, tuttavia, si è interrotta anche se i due sono rimasti amici dopo la separazione.

Negli anni, tuttavia, Sydney ha raccontato di essersi trovata a fare da terzo incomodoquando il suo ex ragazzo aveva trovato una nuova fidanzata e di essersi spesso confidata con Paul. I due, poi, hanno iniziato a frequentarsi quando Sydney ha compiuto 16 anni, l’età legale per il consenso in Ohio, e nel 2016 si sono uniti in matrimonio.

A proposito del matrimonio, Sydney ha raccontato: “Non mi sarei mai aspettata di innamorarmi di Paul e ci siamo incontrati in un modo non tradizionale, ma sono così felice di averlo fatto”.

La strada verso il vero amore, però, non è stata priva di alti e bassi, con la coppia che ha passato anni a tentare di convincere le rispettive famiglie sull’autenticità della loro storia.

La reazione delle famiglie di Paul e Sidney

Sidney, inoltre, ha spiegato che la gente fa ancora fatica a capire la sua storia d’amore con il marito a causa dei due decenni e mezzo che li separano.

Per questo motivo, la ragazza ha raccontato anche di aver perso degli amici.

Per quanto riguarda la sua famiglia, invece, ha rivelato: “Mia madre sapeva già chi era Paul e dalle poche volte che hanno parlato andavano d’accordo. Ma quando ho detto a mia madre che stavamo insieme, non era contenta. Il divario di età l’ha colpita molto e la cosa è rimasta tale per circa un anno, ma alla fine si è ricreduta. Andavamo a casa sua quasi ogni fine settimana per stare insieme o fare un barbecue. Ora che viviamo molto vicini, viene sempre a trovarci. Ci sostiene al 100% e adora Paul. Anzi, probabilmente chiacchierano più di me e lei. All’inizio anche a mio padre non piaceva il divario di età e, dato che vive fuori dallo Stato, non lo vedeva spesso. Ma ora gli piace molto”.

Per quanto riguarda i due figli di Paul, la coppia ritiene che il più giovane abbia preso male la loro storia d’amore: “Per un paio d’anni non era d’accordo con la relazione, ma ora che stiamo insieme e siamo sposati, è d’accordo con noi. Viene con la sua ragazza e i loro tre figli un fine settimana sì e uno no per stare con noi e fare il barbecue. Paul ha avuto un terribile incidente con un camion lo scorso luglio ed è rimasto in terapia intensiva per quasi tre settimane. Mentre era lì, parlavo ogni giorno con suo figlio e andavamo a trovarlo insieme”.