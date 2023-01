È morto in ospedale dopo quattro mesi di agonia l’uomo di 83 anni investito a Gallarate in prossimità delle strisce pedonali.

Era stato investito a Gallarate a settembre 2022: a distanza di quattro mesi dall’incidente, la vittima del sinistro – un uomo di 83 anni – è morto in ospedale dopo aver lottato per settimane tra la vita e la morte.

Uomo di 83 anni investito a Gallarate, morto in ospedale a quattro mesi dall’incidente

Si è spento nella giornata di venerdì 27 gennaio l’uomo di 83 anni che era rimasto coinvolto in un incidente in via Monte San Martino, nel rione di Crenna, a Gallarate, in provincia di Varese, lo scorso 12 settembre. La vittima, identificata come Domenico Tirapelle, è stata travolta in prossimità delle strisce pedonali. Dopo lo schianto, era stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza tramite elisoccorso presso l’ospedale di Circolo di Varese a causa della gravità del suo quadro clinico.

Per oltre quattro mesi, l’uomo ha lottato tra la vita e la morte fino a quanto le sue condizioni non sono peggiorate a tal punto da indurne il decesso. Prima di essere riconsegnata alla famiglia e dare il via libera alla celebrazione dei funerali, la salma potrebbe essere sottoposta ad autopsia.

Precedenti e semafori

L’incidente che ha causato la morte dell’83enne non è il primo che si consuma nella strada nota come via Monte San Martino.

Alcuni anni fa, infatti, in circostanze analoghe, aveva perso la vita Marco Limido, un uomo appassionato di ciclismo che è stato investito da un’auto mentre stava attraversando a piedi la strada.

A seguito della tragedia, lungo la via venne posizionato un semaforo al fine di garantire ai pedoni maggiore sicurezza in fase di attraversamento. Nelle ultime settimane, poi, il Comune di Crenna aveva stabilito che in via Monte San Martino venisse installato nei prossimi mesi anche un secondo semaforo al fine di scongiurare ulteriori incidenti