Uomo finisce sotto un treno, soccorsi all’opera per salvarlo

Alle 9 del mattino nella stazione in provincia di Caserta si consuma un dramma terribile: un uomo finisce sotto un treno in partenza dal terzo binario

Tragedia ad Aversa, in provincia di Caserta, dove un uomo finisce sotto un treno e dopo i soccorsi sarebbero all’opera in questi minuti per salvarlo. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, 5 aprile, all’intero della stazione della Campania, stazione dove si cerca anche di capire se la vittima volesse uccidersi o se sia incappata in un terribile incidente.

Secondo quando riportano i media locali infatti pare che il treno sotto il quale l’uomo è finito fosse in partenza, il che non esclude né il tentato suicidio ma neanche una caduta fatale per salire sul convoglio.

Uomo finisce sotto un treno

Nella stazione, dopo che ci si è accorti dell’orrore che era appena avvenuto lungo il binario numero 3, ci sono stati momenti di panico assoluto. Sul posto sono giunti a razzo gli agenti della locale polizia ferroviaria e, a stretto giro di posta, i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino che assieme ai soccorritori del 118 hanno cercato di estrarre l’uomo dai binari e soprattutto di stabilizzare le sue condizioni.

Magistrato sul posto e ritardi nelle corse

Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno per gli accertamenti di rito, il che lascia presupporre, ma non vi sono ancora certezze, che l’uomo sia deceduto. Dalle 9,30, circa, il traffico dei treni è stato completamente sospeso. I treni regionali tra Villa Literno e Napoli Centrale hanno subito variazioni di percorso e limitazioni, specie sulla tratta Napoli-Roma, via Formia. I convogli in transito sulla linea Napoli-Formia-Roma sono stati dirottati lungo la direttrice interna, quella che ha come tappa intermedia la cittadina frusinate di Cassino.