Uomo Gatto oggi, cosa fa e come sono i rapporti con Enrico Papi: l'ex campione di Sarabanda è diventato giornalista.

All’anagrafe Gabriele Sbattella, è conosciuto da tutti come Uomo Gatto. Protagonista di ben 79 puntate di Sarabanda, è stato uno dei personaggi storici del vecchio programma condotto da Enrico Papi. Con lui, ad aver fatto la fortuna del quiz show musicale ci sono stati Allegria, Coccinella, Tiramisù, Testina, Valentina e Professora. L’Uomo Gatto, ospite di Pomeriggio 5, ha raccontato a Barbara D’Urso com’è la sua vita oggi.

Oggi l’Uomo Gatto è un giornalista, che si occupa dei settori musica e sport. Gabriele ha dichiarato:

“Con Enrico papi ho vinto ben 79 puntate, tra i più premiati. Sono il terzo con più presenze in assoluto. Io facevo l’animatore in un villaggio, ho fatto svariate stagioni. Poi dall’oggi al domani mi hanno chiamato per Sarabanda. Adesso faccio il giornalista e ho scritto anche un libro. Ho seguito tre Festival di Sanremo, scrivo di sport e musica. Da anni lavoro per un’agenzia. A livello sportivo mi occupo prevalentemente di calcio”.