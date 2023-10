Antonio Siani, 83 anni, è morto mentre stava lavorando nei campi a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Schiacciato dal suo aratro, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Uomo ucciso dal suo aratro a Foggia

Un lavoratore agricolo di nome Antonio Siani, 83enne che lavorava a San Giovanni Rotondo, è rimasto ucciso per un incidente nei campi dove stava movimentando il suo mezzo agricolo.

L’enorme aratro lo ha schiacciato nella mattinata del 17 ottobre, nei pressi di un capannone alla periferia di Chieuti.

Sul posto sono subito giunti i soccorritori sanitari per trasportarlo in ospedale ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano perché il pesantissimo mezzo ha provocato danni molto importanti.

Chi era la vittima morta schiacciata da un aratro

Antonio gestiva una rivendita di trattori e mezzi agricoli, per questo motivo aveva dimestichezza con questi macchinari con cui era a contatto ogni giorno.

Ad ogni modo, non si è accorto di quello che stava accadendo e il movimento dell’aratro lo ha colto di sorpresa senza lasciargli il tempo di agire. Oppure potrebbe non essersi accorto di nulla. Ancora non si hanno molte informazioni su questa tragedia e i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto.

La vittima gestiva l’azienda con i figli e tutti lo conoscevano in zona. Nell’incidente ha subito un fortissimo trauma da schiacciamento e fratture multiple che hanno portato poi a un’emorragia molto grave.

Ricoverato nel reparto di rianimazione, è morto durante la notte.