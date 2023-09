Un video virale sta facendo impazzire il web: un uomo seminudo è stato ripreso mentre fugge per le strade di Roma, inseguito da una donna. Le speculazioni sul motivo della fuga sono molte, con alcune persone che ipotizzano un tradimento scoperto in flagrante come causa della lite. Nel video, l’uomo insulta la donna che cerca di raggiungerlo, tenendo in mano un borsello blu e ripetendo più volte “Dammelo“. Il video si conclude con la donna che sembra raggiungere l’uomo sul marciapiede. Le interpretazioni degli utenti sui social media sono varie anche riguardo a questo finale. Il video ha suscitato un grande interesse e ha generato numerosi commenti e ricostruzioni da parte degli utenti. Nonostante le diverse teorie sul motivo della fuga, il video rimane un mistero e lascia spazio a molte speculazioni.

Uomo seminudo per le strade di Roma: ipotesi tradimento

