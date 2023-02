Uomo sequestrato in un casolare: adescato in una chat da tre ragazzi

Un uomo di 50 anni è stato sequestrato in un casolare da tre ragazzi. Vitale l'intervento dei carabinieri.

Nel Trevigiano un uomo di 50 anni è stato sequestrato da tre ragazzi.

I giovani lo hanno adescato in chat e dopo aver preso appuntamento con lui lo hanno tenuto in ostaggio in un casolare abbandonato. I carabinieri hanno evitato il peggio.

Uno dei rapitori e la vittima si conoscevano grazie ad uno scambio di messaggio su un sito di messaggistica. L’uomo, un 50enne, è caduto nella trappola ed è stato accolto da tre ragazzi all’incontro.

I giovani lo hanno legto con del nastro adesivo e lo hanno picchiato. Il bottino ammontava a carte di credito, banconote e chiavi dell’auto. A beccare in flagranza i rapitori sono stati i militari dell’arma dei carabinieri.

L’intervento dei carabinieri

Un via vai insoloto in quel casolare abbanonato nella provincia di Treviso ha allarmato le forze dell’ordine che, prima di agire, hanno osservato i movimenti di uno dei tre ragazzi che era uscito in bici con gli effetti personali del 50enne rapito.

Dopo aver bloccato il primo ragazzo, i carabinieri hanno fatto irruzione nel casolare ed hanno arrestato anche gli altri responsabili. I capi d’accusa sono pesanti: sequestro di persona, lesioni e rapina. Oltre agli oggetti del 50enne sono state trovate armi appartenenti ai rapitori, tra queste: due coltelli e un taser.