Un utente spagnolo di TikTok ha postato un video in cui mostra suo padre addormentato sulla poltrona con il gatto che prova a rianimarlo

Uomo si addormenta e il gatto prova a rianimarlo: il video è virale su TikTok

Sul web, si sa, niente va virale come i video simpatici degli animali. Soprattutto i gatti riscuotono solitamente un grande successo. Ed è questo il caso del micio dell’utente soagnolo SantyFIT. Il tiktoker ha postato sulla piattaforma un video in cui si mostra mentre entra in casa e assiste ad una scena particolarmente tenera. Suo padre, infatti, si era addormentato silenziosamente sulla poltrona, restando con la bocca aperta. Il gatto di casa ha pensato subito al peggio e si è appoggiato sulla pancia dell’anziano improvvisando un tentativo di rianimazione.

Il gatto come migliore amico dell’uomo

Spesso si dice che è il cane ad essere il migliore amico dell’uomo, ma mai come in questo caso anche il gatto si è mostrato particolarmente attaccato al suo padrone. Nei commenti del video si leggono molti messaggi di persone quasi commosse dall’espressione preoccupata del felino mostrata alla telecamera mentre muove vorticosamente le zampe sulla pancia dell’anziano addormentato in poltrona.