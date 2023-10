Un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso sulle strisce mentre passeggiava con il suo cane. Si tratta della 153esima vittima della strada a Roma da inizio anno.

Uomo travolto e ucciso mentre passeggia col cane: ennesimo omicidio stradale

Terribile incidente stradale. Un uomo è stato investito mentre portava a spasso il suo cane. Stava camminando sulle strisce quando è stato improvvisamente travolto da un’auto. L’uomo, di 78 anni, è la 153esima vittima della strada dall’inizio dell’anno tra Roma e provincia. L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 17 ottobre, in via di Portonaccio, all’altezza di via Latino Silvio.

Uomo travolto e ucciso mentre passeggia col cane: la dinamica

L’uomo, che stava passeggiando insieme al suo cane, è stato travolto da un furgone Citroen Jumper ed è morto sul colpo. Per il momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del V gruppo Prenestino per gli accertamenti. La salma della vittima è stata portata alla Sapienza per effettuare l’autopsia. Il conducente del furgone, invece, è stato portato all’ospedale Vannini per accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico.