Uomo trovato morto e nudo nella sua auto: mistero a Roma dopo la scoperta alle 22:15 di domenica sera in viale Battista Bardanzellu

Si cerca di far luce sul “giallo” di un uomo trovato morto e nudo nella sua auto a Roma nella serata del 16 ottobre: il ritrovamento è avvenuto a Colli Aniene dove sono arrivati gli agenti della scientifica e la polizia.

Nel quartiere della periferia est di Roma il cadavere di un 69enne è stato trovato morto e nudo nella sua vettura. Secondo i media sul corpo non c’erano segni di violenza,tuttavia la polizia della Capitale “vuole vederci chiaro e al momento non scarta nessuna ipotesi”.

Trovato morto e nudo nella sua auto

Nello specifico il macabro ritrovamento è stato fatto intorno alle 22:15 di domenica sera in viale Battista Bardanzellu.

Pare che i familiari del 69enne avessero denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine nella mattinata. Poi, a partire dalle 9, non si avevano più sue notizie.

Vittima uscita di casa per delle commissioni

Pare che la vittima fosse uscita per delle commissioni, ma a casa non è più tornata. Le ricerche sono terminate drammaticamente in serata quando l’uomo è stato stato trovato nudo, al posto di guida della sua auto.

Vestiti ed effetti personali non c’erano e sul posto sono arrivati sia gli agenti della scientifica che i poliziotti del commissariato San Basilio che indagano.