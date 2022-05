Uomo trovato morto in casa a Fino Mornasco: era deceduto sette mesi prima

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nell'abitazione in cui viveva con la madre: il decesso sarebbe avvenuto otto mesi prima del rinvenimento.

Dramma a Fino Mornasco, comune in provincia di Como, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto diversi mesi dopo il decesso. La madre, che vive nella sua stessa abitazione, non si sarebbe mai accorta di nulla.

Uomo trovato morto a Fino Mornasco

Andrea Fanelli, questo il nome dell’uomo, viveva infatti insieme all’anziana donna: lui stava in mansarda mentre lei, affetta da gravi problemi di salute, al piano inferiore. Convinta che il figlio fosse andato via di casa e fosse entrato in una comunità (questa l’intenzione che lui aveva espresso per risolvere i suoi problemi di droga), non si era mai allarmata.

A distanza di otto mesi da quando l’uomo era stato visto per l’ultima volta, il figlio ha però deciso di recarsi a casa a trovarlo.

Qui ha effettuato il macabro ritrovamento, con la mansarda chiusa a chiave e all’interno il corpo del padre mummificato.

Uomo trovato morto a Fino Mornasco: deceduto mesi prima

Gli ultimi avvistamenti e le ultime notizie di Andrea risalirebbero allo scorso settembre. In quel periodo l’uomo avrebbe manifestato la volontà di farsi ricoverare in una comunità, e da allora nessuno lo ha più cercato con insistenza, credendo che fosse in cura.

Invece giaceva sul suo letto, morto da mesi in circostanze che solo l’autopsia potrà chiarire.