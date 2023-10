Orrore a Torvajanica, recuperato il corpo di un uomo morto in mare: la vittim...

Orrore a Torvajanica, recuperato il corpo di un uomo morto in mare: la vittim...

A Torvajanica, litorale Sud di Roma, è stato trovato un uomo morto in mare: la vittima potrebbe essere un surfista di 40 anni.

Tragedia a Torvajanica: un uomo di circa 40 anni, presumibilmente un surfista, è stato trovato morto in mare, in provincia di Roma. Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di risalire all’identità dell’uomo.

Uomo trovato morto in mare a Torvajanica

Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco in mare a Torvajanica, litorale meridionale di Roma. In considerazione delle prime informazioni diffuse, pare che la vittima possa essere un surfista.

Quando il corpo è stato avvistato, è stato lanciato l’allarme. Sul luogo della tragedia, oltre ai sommozzatori del 115, si sono prontamente anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118. I paramedici, in particolare, hanno tentato inutilmente di rianimare l’uomo. Il decesso è stato dichiarato sul posto.

Segnalazione e recupero della salma

Il ritrovamento del corpo si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 30 ottobre. Alle 14:19, la sala operativa del comando provinciale ha inviato sul Lungomare delle Meduse, a Pomezia, la squadra territoriale, supportata dal personale del Nucleo Sommozzatori e dall’elicottero Drago 140, per soccorrere una persona in mare, descritta come un uomo di circa 40 anni.

La salma del presunto surfista, infine, è stata recuperata nelle vicinanze dello stabilimento “Il Ragno d’Oro” a Torvajanica.