Uomo trovato morto in spiaggia a Porto Sant’Elpidio: è un 36enne polacco

Le indagini sull'uomo trovato morto in spiaggia a Porto Sant'Elpidio hanno permesso di risalire alla sua identità: di chi si tratta?

Tragedia a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove nella mattinata di giovedì 12 maggio 2022 un uomo è stato trovato morto sulla spiaggia. Le indagini successive hanno appurato che si trattava di un 36enne di origini polacche.

Uomo trovato morto in spiaggia

Ad effettuare la drammatica scoperta sono stati alcuni passanti che, intorno alle 6:30, hanno notato un cadavere riverso sul bagnasciuga, con il capo parzialmente ricoperto da sabbia e ghiaia e con indosso solo un paio di pantaloncini e un berretto. Il corpo si trovava nel tratto di spiaggia libera antistante un’abitazione abbandonata in un punto isolato e piuttosto distante sia dallo chalet adiacente al piccolo molo del Castellano (a sud) che dal villaggio turistico (a nord).

Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo (risalente probabilmente alla sera prima). Gli agenti della Polizia, anch’essi sul luogo del ritrovamento con il medico legale e la Capitaneria di Porto, hanno subito dato il via alle indagini per fare luce sull’accaduto.

Uomo trovato morto in spiaggia: indagini in corso

Grazie ai documenti trovati nel suo furgone parcheggiato poco lontano, è stato possibile risalire all’identità della vittima e capire che si trattava di un uomo di 36 anni di origini polacche.

Forse si trovava in zona per lavoro, dato che il suo mezzo era carico di merce. Quanto alla causa del decesso, con tutta probabilità è da identificare in un malore improvviso. L’ipotesi è che volesse concedersi un bagno rinfrescante o qualche minuto in spiaggia quando è accaduto l’imponderabile.

Fin dall’inizio è stata infatti esclusa la pista di una morte violenta a causa dell’assenza di dettagli che la facevano ipotizzare. Nonostante l’ispezione cadaverica abbia confermato la tesi del malore, la magistratura ha comunque disposto anche l’autopsia.