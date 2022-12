Uomo trovato morto nel suo appartamento a Rocca Priora: si indaga per omicidio

Tragedia Rocca Priora: un uomo è stato trovato morto all’interno del suo appartamento in via del Sassone. Indagini in corso.

Le forze dell’ordine hanno trovato un uomo morto nel suo appartamento a Rocca Priora: dopo un esame preliminare sul corpo della vittima, le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per omicidio.

Uomo trovato morto nel suo appartamento a Rocca Priora

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione situata in via del Sassone a Rocca Priora, nella zona dei Castelli Romani, a Roma. I primi ad arrivare sul posto sono stati i mezzi del 118. I paramedici hanno tentato di rianimare la vittima ma ogni tentativo effettuato si è infine rivelato vano. Insieme ai sanitari, in via del Sassone, erano presenti anche i carabinieri della stazione di Rocca Priora.

Al momento, non è ancora stata svelata l’identità dell’uomo trovato morto nella tarda mattinata di martedì 13 dicembre ma è stato comunicato che fosse di nazionalità albanese, che risiedesse nell’appartamento in cui è deceduto e che avesse 49 anni. Le autorità, inoltre, sono convinte che la vittima sia stata uccisa stando a un esame preliminare dei medici legali e alle ferite da arma da taglio che hanno dilaniato il corpo e il volto del soggetto.

Si indaga per omicidio

Il 49enne è stato trovato in fin di vita dai suoi familiari che, verso ora di pranzo, si erano recati presso l’abitazione in via del Sassone.

Per quanto riguarda l’aggressione, in considerazione della prime ricostruzioni effettuate, la vittima sarebbe stata assalita una volta tornato a casa dopo aver accompagnato un bambino all’asilo. Mentre i carabinieri stanno indagando per omicidio, il cadavere è stato trasportato a Tor Vergata dove verrà sottoposto ad autopsia.

L’appartamento in cui si è consumato il crimine, invece, è stato messo sotto sequestro.