Uomo trovato senza vita in Irpinia: era scomparso da Ferragosto

Era sparito nel nulla a Ferragosto, poi il ritrovamento del corpo senza vita: sgomento in Irpinia per la tragica scomparsa di un 37enne.

Aperta un’inchiesta ad Avellino dopo il ritrovamento di un uomo di 37 anni senza vita: Giuseppe Montrone era scomparso dall’Irpinia il giorno di Ferragosto, precisamente da Castelfranci. La tragica scoperta è avvenuta sulle sponde del fiume Calore.

Irpinia, 37enne scomparso da Ferragosto trovato morto

L’uomo era sparito a Castelfranci. Aperta un’inchiesta dalla Procura di Avellino per chiarire le cause della morte. L’allarme è stato lanciato da un familiare che ha chiesto aiuto dopo aver trovato l’uomo poco lontano dall’abitazione. La notizia è stata riportata da la Repubblica. Il corpo senza vita dell’uomo era in stato di decomposizione. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i vigili del fuoco per recuperare la vittima.

Irpinia, 37enne scomparso a Ferragosto trovato morto: i dettagli

Secondo le forze dell’ordine, che hanno dato vita ai primi rilievi del caso, non sarebbe esclusa la morte violenta. Attualmente le ipotesi maggiormente seguite dagli investigatori sarebbero l’incidente o un malore. È stata nel frattempo disposta l’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso. All’interno dell’ospedale Moscati di Avellino sarà disposto l’esame autoptico per chiarire cosa sia accaduto al 37enne trovato senza vita. Attualmente il corpo dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria che avrà il compito di ricostruire la vicenda.

Irpinia, 37enne scomparso a Ferragosto trovato morto: altre tragedie

Non si tratta dell’unica tragedia accaduta di recente. Si indaga su quanto successo a Vimercate, dove è stato trovato il cadavere di un uomo di 39 anni. Dopo la morte di un 26enne a Campione del Garda, è giallo a nella cittadina che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 39 anni è stato trovato senza vita in un appartamento. Un ragazzo di 21 anni, Gianluca Casale, ha avuto un malore dopo aver trascorso con gli amici la giornata di Ferragosto.

Il giovane di Cavallermaggiore è morto improvvisamente a soli 21 anni, dopo una festa in compagnia degli amici più cari. È morto nel pomeriggio di lunedì 16 agosto 2021 al Santissima Annunziata di Savigliano.

La causa del decesso al momento è ancora da chiarire. La notizia della scomparsa improvvisa di Gianluca Casale ha sconvolto Cavallermaggiore, che negli ultimi mesi è stata colpita in diverse circostanze da simili tragedie. Le vittime erano molto giovani: messaggi di cordoglio per l’ennesima tragedia.