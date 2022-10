Uomo vestito a ninja ferisce con una spada in metro il giovane che piazzò false bombe

Un uomo vestito da ninja ha ferito alla testa Larry Griffin, il ragazzo che qualche anno fa aveva posizionato delle bombe finte nella metro di New York

L’aggressione è avvenuta soltanto qualche ora fa all’interno della metropolitana di New York, negli Stati Uniti d’America. Un uomo vestito da ninja ha attaccato e ferito con una spada un mendicante. L’uomo ferito era Larry Griffin, il ragazzo che qualche anno fa aveva posizionato delle bombe finte all’interno della stazione metro di Manhattan.

New York, uomo vestito da ninja ferisce il ragazzo che aveva piazzato false bombe nella metro

Nella giornata di oggi, venerdì 21 ottobre, alla polizia di Manhattan è arrivata una segnalazione direttamente dalla stazione metro di New York: un senzatetto era steso a terra ferito alla testa. Gli agenti, una volta giunti sul posto hanno identificato il ferito. Si tratta di Larry Griffin, il ragazzo che tre anni fa mise in subbuglio l’intera New York per aver posizionato delle bombe finte nella metropolitana a Chambers Street.

L’aggressione ai danni di Larry Griffin

Griffin, secondo quanto è stato raccolto dagli inquirenti, sarebbe stato ferito alla testa da una spada brandita da un uomo vestito da ninja. Il finto Samurai ha colpito il giovane con l’elsa della spada ferendolo alla tempia per poi fuggire. Larry è stato trasportato in ospedale dove ha avuto le cure dei medici.