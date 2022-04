Uova di pasqua artigianali online: le migliori

Si trovano ai gusti di pistacchio, di cioccolato al latte o fondente, sono le uova di Pasqua artigianali disponibili create dai migliori pasticceri.

Il 17 aprile si festeggia la Pasqua e tra agnelli, colombe vi è anche un altro dolce considerato il simbolo di questa festività. Sono le uova di Pasqua artigianali che si possono comprare online tramite siti di e-commerce come Amazon o dalle pasticcerie di alcuni grandi pasticceri approfittando di vari sconti e offerte da non perdere. Vediamo cosa propongono i grandi maestri pasticceri.

Uova di Pasqua artigianali online

Il periodo pasquale che sta per giungere è ricco di dolci e prelibatezze da portare in tavola per essere gustate con amici e parenti. Tra i dolci che non possono mancare in tavola vi sono le uova di Pasqua, amate sia da grandi che da piccini. Sin dai tempi antichi, si era soliti regalare le uova pasquali come simbolo e significato di rinascita.

Da moltissimo tempo, i pasticceri e i maestri dolciari sono al lavoro per creare delle vere e proprie opere d’arte. I pasticceri sono alle prese con la decorazione della base dell’uovo o la struttura stessa, ma colgono anche l’occasione per sperimentare nuovi gusti in modo da fornire un prodotto che sia originale ed estroso.

L’acquisto online delle uova di Pasqua artigianali permette di ridurre i tempi di attesa alla cassa e risparmiare con la certezza di trovare prodotti che siano buoni e di ottima qualità. Moltissime pasticcerie hanno un proprio sito Internet che permette di comprare direttamente l’uovo online in modo da regalarlo o anche spedirlo ai parenti che vivono lontano.

Comprarli online è molto semplice e facile. Inoltre, si può anche optare per un uovo di Pasqua particolare confezionato in un certo modo per accontentare i gusti di tutti. Per quanto riguarda il pagamento, è possibile effettuarlo su carta di credito oppure in contanti a seconda delle proprie esigenze e bisogni.

Uova di Pasqua artigianali online: tipologie

Pasqua cade il 17 aprile e per coloro che ancora non hanno comprato le uova di Pasqua, qui ci sono diverse tipologie tra cui scegliere e fare una bella figura. Le varie tipologie di uova pasquali si caratterizzano anche per i vari gusti che possono essere al latte, cioccolato fondente oppure bianco.

Alcuni grandi maestri, come il pasticcere Ernest Knam ha creato, per quest’anno, un uovo di Pasqua seduto con il coniglio argentato accanto e una serie di altri personaggi, come la Cabossa, l’uovo Pollock e il Knam pollo. Altri pasticceri hanno realizzato qualcosa di originale, vendendo questo prodotto in formato travel con un packaging antifurto molto ricercato.

Peck ha realizzato delle uova di Pasqua Double Soul con una serie di gusti molto diversi tra loro, quale Frutto della passione, cedro, zafferano e la fava tonka. Le uova di Pasqua al cioccolato fondente hanno un sapore amaro e deciso, mentre al latte si caratterizzano per un gusto dolce indicato per i piccoli e il cioccolato bianco presenta un gusto molto dolce.

Sono tantissime le novità con gusti diversi, come arachide salata oppure uovo latte senza latte, una soluzione adatta per i vegani. Alcuni pasticceri li presentano in confezioni in metallo in vari gusti: dal tiramisù al pistacchio, al cioccolato. Alcuni chef creano delle vere e proprie sculture di cioccolato con fiori, conigli, ecc.

Uova di Pasqua artigianali Amazon

Su Amazon si trovano tantissime tipologie di questo dolce approfittando di sconti e offerte imperdibili. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche relative al prodotto.. La classifica propone le tre migliori uova di Pasqua artigianali da consumare insieme agli amici che sono tra le più apprezzate con una descrizione del prodotto.

1)Uovo di Pasqua artigianale 1 kg La fabbrica di cioccolato

Un uovo di Pasqua al cioccolato extra fondente da 1 kg con sorpresa. Ha un incarto a fazzoletto in colore fantasia. Un prodotto molto buono in vendita con il 14% di sconto.

2)Uovo di Pasqua artigianale di squadre di calcio

Per tutti i tifosi delle squadre di calcio un uovo al latte artigianale senza glutine. All’interno è possibile trovare una t-shirt, una tazza oppure un polsino con il logo.

3)Ciokkobacco uovo artigianale al pistacchio

Un uovo da 300 grammi di Nelson Sicily al pistacchio confezionato in una scatola molto elegante ed evocativa. Un prodotto made in Sicily con pistacchi di Bronte tostati con la sorpresa all’interno. In vendita con il 17%, un prodotto Amazon’s Choice. Adatto per grandi e piccini.

