Uragano Ida, inondazione distrugge il muro: famiglia intrappolata nel seminterrato

Un'inondazione seguita all'arrivo dell'uragano Ida ha distrutto il muro di un seminterrato rimasto completamente travolto dall'acqua.

Un video condiviso sui social mostra un seminterrato venire travolto da un’inondazione causata dall’arrivo dell’uragano Ida nel New Jersey: le immagini mostrano come la violenza dell’acqua abbia distrutto il muro entrando nel locale dove tutti gli arredi sono stati sotterrati.

Fortunatamente l’episodio non conta feriti.

Dramatic video captured a person walking through floodwater in the family basement in New Jersey, when the wall caved in and water crashed through.

No injuries were reported. https://t.co/EuLu8Etdel pic.twitter.com/1vtryzg9T1

— ABC News (@ABC) September 3, 2021