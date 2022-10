Uragano in Florida, la foto virale dei fenicotteri che si nascondono in bagno

Come nel 1992 presso lo zoo di Miami con Andrew, l'uragano Ian imperversa in Florida e c'è la foto virale dei fenicotteri che si nascondono in bagno

Non solo morte e distruzione ma in coda anche alcuni episodi curiosi legati al passaggio di un tremendo uragano in Florida, con la foto virale dei fenicotteri che si nascondono in bagno. La furia di Ian non ha risparmiato neanche gli uccelli simbolo dello stato che hanno cercato rifugio in un locale.

Ian ha fatto strade allagate, milioni di persone senza elettricità e tetti strappate dalle case.

Morte e distruzione sul suo tragitto

Ma soprattutto Ian ha fatto finora 18 morti accertati, tanto da farlo definire dello stesso presidente Usa Joe Biden come “il peggior uragano di sempre a colpire lo stato”. E in tutto questo ovviamente in un contesto più light spicca la la foto di alcuni fenicotteri rosa che hanno trovato riparo in un bagno pubblico.

I fenicotteri che si nascondono in bagno

I media spiegano che gli operatori del giardino botanico San Pietroburgo li hanno messi in salvo anche perché la zona di Tampa Bay era lungo il tragitto di Ian, che poi ha ha virato verso sud, diventando un uragano di categoria 4, con venti di oltre 200 km orari, provocando mareggiate e causando danni pesanti a diverse infrastrutture della Florida. La foto assomiglia molto a quella, iconica, dei fenicotteri che nel 1992 e con l’uragano Andrew ad imperversare, fecero la stessa cosa nello zoo di Miami e trovarono rifugio in un ambiente chiuso.