Urina in un parcheggio, multa salatissima: dovrà pagare 5mila euro

Un ragazzo di 29 anni, di Mariano Comense, in provincia di Como, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre faceva pipì in un parcheggio di Verano Brianza. Una leggerezza che gli è costata cara. Il giovane ha ricevuto una multa molto salata e dovrà pagare cinquemila euro. I fatti risalgono alla nottata di domenica 17 luglio, quando gli agenti, intorno alle quattro, hanno notato il ragazzo mentre urinava in un parcheggio nella zona commerciale tra via Comasina e via Brunati “in una zona priva di qualsiasi copertura alla vista”.

Il 29enne è stato subito identificato

Il ragazzo di 29 anni è stato identificato immediatamente dagli agenti e ha ricevuto una multa di 5mila euro per atti contrari alla pubblica decenza. “ Il parcheggio del centro commerciale è da tempo oggetto di controlli da parte dell’Arma con specifici interventi volti a contenere il vociare dei numerosi giovani che, specie il fine settimana, si ritrovano e si trattengono nell’area fino a tarda notte, talvolta creando disturbo al sonno dei residenti ” hanno spiegato dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza.

Il ragazzo avrebbe detto ai militari di essersi fermato per una sosta urgente e necessaria mentre rientrava da una serata in discoteca.