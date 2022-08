Urinano per strada, multa da 45mila euro per 9 ragazzi di Agrigento

"Movida notturna ed inciviltà diffusa, con giovani che urinano per strada e con una pesante multa da 45mila euro per 9 ragazzi di Agrigento

Urinano per strada e si “beccano” una multa da 45mila euro: fine settimana e “movida” amara per 9 ragazzi di Agrigento, a cui la salatissima sanzione è stata elevata dai Carabinieri di Cammarata a San Giovanni Gemini, centro del girgentino. I nove sono stati multati per un totale di 45 mila euro, pari a 5 mila euro a testa.

La multa è scattata dopo che i ragazzi erano stati “sorpresi a urinare per strada a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento”.

Urinano per strada, multati

I media spiegano che tutto è successo durante una serie di controlli effettuati dai carabinieri di Cammarata, in provincia di Agrigento, nel centro storico nel weekend. Controlli che a quanto riportano i media ed una apposita velina dell’Arma si erano resi necessari per via “di una prolungata situazione di degrado, tra l’insofferenza dei residenti”.

A quel punto i militari della dipendente Aliquota Radiomobile e della stazione di Cammarata hanno quindi sanzionato nove ragazzi e ragazze.

Bisogni nel centro storico e “tana” dell’Arma

Costoro, “nei vicoli del centro storico in prossimità dei principali luoghi di ritrovo, sono stati sorpresi ad urinare in strada”. L’episodio fa purtroppo massa critica con centinaia di altri simili in tutta Italia, l’ultimo dei quali aveva riguardato le proteste, finora inutili, di un gruppo di residenti di Sora, cittadina in provincia di Frosinone, anche loro alle prese con l’inciviltà di gruppi di giovani che nelle ore notturne urinano in strada e sul portoni.