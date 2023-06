Home > Askanews > Urne aperte in Grecia, Mitsotakis verso la maggioranza assoluta Urne aperte in Grecia, Mitsotakis verso la maggioranza assoluta

Milano, 25 giu. (askanews) – Urne aperte oggi in Grecia per il secondo turno delle elezioni legislative, che dovrebbero assicurare la maggioranza assoluta in parlamento al partito conservatore Nuova Democrazia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis. I primi exit poll sono attesi alla chiusura dei seggi, prevista alle 18 italiane. Al primo turno, il 21 maggio scorso, Nuova Democrazia ottenne il 40,8% dei voti, oltre 20 punti in più del suo principale oppositore, il partito di sinistra Syriza dell’ex premier Alexis Tsipras, conquistando 146 dei 300 seggi del parlamento. Ma Mitsotakis aveva escluso la costruzione di una coalizione di governo con un partner di minoranza, per cui oggi oltre 9,9 milioni di greci sono chiamati di nuovo alle urne. Ma se a maggio vigeva il sistema proporzionale semplice, oggi le elezioni si svolgeranno con un diverso sistema di voto che prevede di assegnare al partito vincitore un “bonus”: il partito che conquista almeno il 25% dei voti ottiene infatti un bonus di 20 seggi, che diventano 50 se si aggiudica circa il 40% dei consensi.

