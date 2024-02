Urso: da Piano Transizione 5.0 13 miliardi alle imprese

Rho, 19 feb. (askanews) – Il Piano Transizione 5.0 “tra poche settimane sarà attuato, destina 13 miliardi di euro all’ammodernamento dell’impresa italiana per essere più competitiva e vincere la sfida della duplice transizione ecologica e digitale e infatti gli strumenti serviranno a digitalizzare le imprese italiane e a renderle più efficienti sul piano energetico anche attraverso l’introduzione di impianti di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo industriale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione di sei fiere del settore calzature e pelletteria in Fiera Milano. “È importante in questi mesi per accelerare l’innovazione delle nostre imprese e rendere sempre più competitiva a livello globale”, ha aggiunto il ministro.