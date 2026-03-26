Urso: dato a Finanza elenco distributori che non abbassano prezzi

Bologna, 26 mar. (askanews) – “Abbiamo consegnato alla Guardia di Finanza l’elenco dettagliato di quei rifornitori su strada o in autostrada che non hanno ridotto in maniera adeguata i prezzi come era loro dovere”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’apertura di Cosmoprof a Bologna, rispondendo a chi gli chiedeva conto dei distributori che non hanno abbassato il prezzo del carburante dopo il taglio delle accise. “Abbiamo ulteriormente perfezionato il sistema di controllo con l’ultimo decreto – ha spiegato Urso -. Nel momento stesso in cui il governo ha deliberato il taglio delle accise, abbiamo subito consegnato l’elenco alla Guardia di Finanza, che ha già provveduto a realizzare le multe e anche, dove lo ritengono, la segnalazione all’Antitrust o all’autorità giudiziaria, come previsto dal nuovo decreto”.