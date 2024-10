Urso: domani alla Camera inizia l'iter della legge sullo spazio

Milano, 14 ott. (askanews) - "Lo spazio è già in Parlamento perché proprio domani comincia in commissione bilancio della Camera l'iter del disegno legge quadro sullo spazio, la prima legge nazionale sullo spazio, che regolamenta l'attività dei privati sullo spazio perché sempre più sono i priv...

Milano, 14 ott. (askanews) – “Lo spazio è già in Parlamento perché proprio domani comincia in commissione bilancio della Camera l’iter del disegno legge quadro sullo spazio, la prima legge nazionale sullo spazio, che regolamenta l’attività dei privati sullo spazio perché sempre più sono i privati ad andare nello spazio. Noi dobbiamo capire come regolamentare l’attività dei privati nello spazio anche a titolo assicurativo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine del 75esimo congresso Iac a Milano.

“Noi pensiamo che la legge italiana sullo spazio possa essere da ispirazione per l’Unione Europea per realizzare una legge europea sullo spazio per creare un contesto omogeneo”, ha aggiunto. “L’Italia è avanti perché 60 anni fa fu il primo paese europeo ad accedere allo spazio, terzo al mondo dopo Usa e Unione Sovietica”, ha concluso.