Urso: i giovani vera molla dell'innovazione, motiviamoli

Roma, 30 mar. (askanews) – “Dobbiamo motivare sempre più i nostri giovani, che sono la molla vera dell’innovazione, e trattenerli nel nostro Paese”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto alla “Innovation Made in Italy Conference”, promossa a Palazzo Piacentini a Roma dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Il ministro ha ricordato che “negli ultimi 10 anni, 2 milioni di giovani in gran parte laureati hanno lasciato questo Paese, questa risorsa è stata dispersa” mentre “il 25% dei giovani che restano non lavorano, non cercano lavoro e non studiano”.

“Dobbiamo scommettere realizzando un ecosistema, di qui anche l’evento di oggi sui giovani innovatori, che investa davvero sulle migliori energie del futuro che sono quelle dei nsotri giovani”, ha aggiunto.

Fra le strategie per “vincere la duplice sfida della transizione digitale e ecologica” inoltre Urso ha sottolineato la necessità di “Intensificare i trasferimenti tecnologici dai centri dell’innovazione digitale, come abbiamo fatto anche in un recente decreto che ha destinato 350 milioni di euro ai centri tecnologici nel nostro Paese”.