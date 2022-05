Urso: “In Italia ci sono molte spie dei russi reclutate in vari modi”

Adolfo Urso spiega che: “in Italia ci sono molte spie dei russi reclutate in vari modi, dirigenti a libro paga e reclutati per fake news"

Adolfo Urso lo ha detto molto chiaramente in una intervista a Libero: “In Italia ci sono molte spie dei russi reclutate in vari modi”. Il presidente del Copasir ha spiegato che l’attività di chi agisce per Mosca era monitorata da tempo e che nel nostro paese non mancano le spie che operano per Vladimir Putin.

E il loro reclutamento? Avviene tramite “spionaggio, arruolamento e propaganda”. Nessuna allusione a quelli che lui aveva definito giornalisti “a libro paga” di Mosca, vale a dire del sospetto che alcuni addetti dell’informazione troppo in endorsement con il Cremlino siano organici ad “un’operazione di disinformazione organizzata e pensata a monte da uomini del governo russo”.

“In Italia ci sono molte spie dei russi”

Tuttavia Urso quell’osso a ben vedere non lo molla: “Da presidente del Copasir le dico che la macchina dell’informazione russa, come la cinese, è continuamente attiva.

Da giornalista mi stupisco che ve ne accorgiate solo oggi”. Insomma, in Italia ci sono molte spie russe (o sei russi? Non è la stessa cosa) “e con modalità che abbiamo peraltro descritto nell’ultima relazione al Parlamento quando abbiamo affrontato il caso del militare Walter Biot”.

“Dirigenti messi a libro paga”

I criteri sarebbero quelli di “messa a libro paga di dirigenti, fake news, campagne social, attacchi cibernetici. Ripeto: in relazione alla guerra d’Ucraina avevamo riferito in Parlamento già il 9 febbraio scorso nella nostra relazione annuale, e prima ancora l’avevamo fatto il 13 gennaio per quanto riguarda nello specifico la sicurezza energetica, ben 40 giorni prima dell’invasione”.