Urso: industria auto ha un futuro significativo in Italia

Milano, 30 mag. (askanews) – “Io penso sia necessario rassicurare i lavoratori degli stabilimenti in Italia e i cittadini sul fatto che l’industria automobilistica abbia un futuro significativo nel nostro paese. A cominciare, ovviamente, non solo dalla realizzazione della Gigafactory di Termoli, che seguirà quella che abbiamo appena inaugurato in Francia e anche quella gemella che sarà realizzata in Germania. Sono progetti comuni europei”. Lo ha detto il ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso durante l’inaugurazione della Gigafactory a Douvrin, in Francia.