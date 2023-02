Urso: l'Ue si confronti con realtà per il settore dell'automotive

Roma, 16 feb. (askanews) – “Serve una politica più corrispondente alla realtà per quanto riguarda il settore dell’automotive che è sottoposto a uno stress tale che rischia in Italia di compromettere la tenuta sociale e produttiva di ampie aree del nostro Paese. Chiediamo all’Europa di confrontarsi con la realtà così come siamo stati costretti a fare sia con la pandemia sia con la guerra della Russia in Ucraina. La realtà è l’elemento su cui noi dobbiamo muoverci, dobbiamo essere più pragmatici e meno ideologici”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della cabina di regia sull’internazionalizzazione a Roma.