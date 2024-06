Urso: Meloni protagonista in Ue, partito conservatore sarà asse portante

Roma, 12 giu. (askanews) - Per il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, "Credo che gli italiani abbiano ben compreso la politica di questo governo. Se siamo riusciti a creare livelli record di occupazione e le stime ci dicono che aumenteranno ancora, avendo nel contempo abolito il ...

Roma, 12 giu. (askanews) – Per il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, “Credo che gli italiani abbiano ben compreso la politica di questo governo. Se siamo riusciti a creare livelli record di occupazione e le stime ci dicono che aumenteranno ancora, avendo nel contempo abolito il reddito di cittadinanza (è perché) la strada giusta è quella che stiamo percorrendo e credo sarà anche quella che imboccherà la nostra Unione europea ora che l’Italia finalmente a testa alta con Giorgia Meloni può dirsi davvero la protagonista della prossima legislatura europea; perché è il governo che ha avuto maggiori consensi tra tutti i governo dell’Unione; perché è anche leader del partito conservatore che sarà asse portante della prossima legislatura europea; protagonista perché sempre più in Europa si sta affermando il modello italiano, un governo di centrodestra che sempre più gli elettori ritengono il più consono per tutelare il lavoro la famiglia e l’impresa in Europa”. Urso, parlando a margine dell’assemblea annuale di Confcommercio, rispondeva a una domanda sulle proposte di referendum sul lavoro della CGIL, che hanno raggiunto le 500mila firme.